Ucraina. Zelensky: “la Russia usa la fame come arma, la gente comune come strumento di dominio”

AgenPress – La Russia sta usando la fame come “un’arma” in Ucraina, ha detto mercoledì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ai legislatori irlandesi, sottolineando l’impatto del blocco russo delle esportazioni.

Zelensky ha detto ai legislatori irlandesi di come le forze russe abbiano preso di mira attrezzature e campi agricoli e impedito alle esportazioni di lasciare i porti ucraini.

Perché lo fanno? Perché anche per loro la fame è un’arma. Un’arma contro noi gente comune, come strumento di dominio.

L’Ucraina è uno dei principali paesi fornitori di cibo al mondo… Non si tratta solo del deficit e della minaccia della fame, fame per più di dozzine di paesi. Asia e Africa. Ma anche di più perché ci sarà carenza di cibo e i prezzi aumenteranno”.

Zelensky ha elencato la città meridionale assediata di Mariupol come il “peggiore” esempio della crisi, evidenziando la difficile situazione del mezzo milione di residenti della città.

“Hanno bloccato l’accesso alla terra, al mare. Stanno bloccando il carico umanitario. Non lasciano passare niente, né acqua né medicinali. Mentre nevicava, la gente scioglieva la neve per prendere l’acqua. Ora non hanno nemmeno quello”.

Zelensky ha anche esortato i leader politici irlandesi a usare la loro influenza per convincere altre nazioni dell’UE a introdurre sanzioni ancora più severe per fermare l’invasione del presidente Putin. L’UE si riunisce oggi per discutere di ulteriori sanzioni.