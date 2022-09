Ucraina. Zelensky, le nostre bandiere tornano a sventolare. Telefonata con Von der Leyen, avanti con sanzioni

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyy ha tenuto un’altra riunione dello stato maggiore del comandante in capo supremo, durante la quale il comandante in capo e i comandanti delle aree operative, il capo dell’intelligence, hanno riferito della situazione in prima linea.

“Non c’è fine settimana in guerra. Restiamo in contatto costante con chi sta al fronte. Non vi dirò i dettagli, ma le bandiere ucraine stanno tornando dove dovrebbero essere di diritto. E non c’è posto per gli occupanti sulla nostra terra”, ha detto Zelenskyi.



Telefonata tra la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen e Zelensky, lo rende noto lo stesso presidente affermando che “si è discusso dell’assegnazione della prossima tranche di aiuti macro finanziari dell’Ue il prima possibile” e si è sottolineato “la necessità di preparare l’ottavo pacchetto di sanzioni, compreso il divieto di rilasciare visti ai cittadini russi”. Per il presidente ucraino, nella telefonata si sono coordinate ” le misure per limitare i profitti della Russia dalla vendita di petrolio e gas”.