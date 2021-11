Ue. 3mld per il 2022 all’ Italia da programma ripresa economica React-EU, cifra più alta dopo la Spagna

- Advertisement -

AgenPress – Ammontano a 3,1 miliardi di euro le risorse assegnate all’Italia per il 2022 attraverso il programma di ripresa economica React-EU (2,8 miliardi in prezzi al 2018). Lo ha annunciato oggi la Commissione europea, che ha messo a disposizione circa 11 miliardi di euro (a prezzi correnti) per i programmi della politica di coesione in tutti i 27 Stati membri. La dotazione italiana è la più alta dopo quella spagnola, che vale 3,6 miliardi di euro.

La Commissione ha recentemente avviato i negoziati con gli Stati membri sull’utilizzo della tranche 2022 di React-EU. Una volta approvate le modifiche ai programmi proposte dagli Stati membri, questi potranno accedere alle nuove risorse dal 1 gennaio 2022.

- Advertisement -

Gli 11 miliardi nuovi si aggiungono allo stanziamento di quasi 40 miliardi di euro messo a disposizione nel 2021, di cui il 92% già destinato. Gli Stati membri dovrebbero usare il React-EU entro la fine del 2023 per migliorare la resilienza dell’assistenza sanitaria e delle imprese, sostenere i gruppi più vulnerabili, contribuire alle transizioni verde e digitale.