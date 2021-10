Ue, Bonfrisco (Lega), Consiglio e Commissione considerino Turchia non affine ai nostri valori

- Advertisement -

AgenPress. “Oggi ho ricordato a Ursula von der Leyen e Charles Michel che le nostre relazioni esterne sono guidate dai valori e che la Turchia di Erdogan è uno stato non compatibile con i nostri valori. Come affermato dal presidente Draghi, bisogna ribadire il rispetto dei diritti fondamentali in Turchia, come i diritti delle donne, i diritti civili e i diritti umani.

La radice della nostra diversità e distanza risiede proprio nell’uso politico repressivo che Erdogan fa del vasto know-how accumulato da Ankara nella lotta al terrorismo. La Turchia non è e non può essere Europa”.

Così Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega, componente della commissione Affari Esteri, della delegazione per le relazioni con l’Assemblea parlamentare della Nato e della sottocommissione per la Sicurezza e la Difesa, durante la seduta Plenaria del Parlamento europeo dedicata alle Conclusioni della riunione del Consiglio europeo.