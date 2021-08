Unione Naz. Consumatori su Antitrust rc auto: consumatori vanno risarciti

- Advertisement -

AgenPress. L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di comparatori di prezzo e di imprese assicurative per sospetta intesa su polizze rc auto.

“Sarebbe incredibile se ancora una volta ci fosse un’intesa restrittiva della concorrenza tra imprese assicurative tramite scambio di informazioni ottenuti dalle società di comparazione di prezzo” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“In caso di condanna chiediamo non solo sanzioni esemplari per tutti i soggetti coinvolti, la massima consentita, ma per i consumatori scatta il diritto al risarcimento del danno economico che questa intesa ha prodotto sotto forma di rialzo del costo della polizza, Siamo pronti, quindi, ad ogni azione legale e annunciamo fin d’ora battaglia” conclude Dona.