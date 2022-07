Unione Naz. Consumatori su dati Mite: gasolio sotto quota 1,9 euro, anche se da inizo guerra +10%

- Advertisement -

AgenPress. Secondo i dati settimanali del ministero della Transizione Ecologica appena pubblicati, i prezzi della benzina e del gasolio in modalità self service scendono a 1,937 euro al litro e a 1,894 euro.

“Ottima notizia! Da quando l’Opec+ ha finalmente deciso di aumentare la produzione di petrolio, ossia dall’inizio di luglio, i prezzi dei carburanti sono precipitati. Una dimostrazione del fatto che i prezzi impazziti dei mesi scorsi dipendevano soprattutto dalla speculazione dei Paesi produttori che avevano deciso di non adeguare l’offerta alla ripresa della domanda post lockdown. Peccato che l’incremento dei barili di petrolio sia temporaneo, destinato a finire in agosto, in concomitanza con la scadenza del decreto del Governo. Una ragione in più per rinnovarlo, non lasciandosi ingannare dal calo di queste 4 settimane e dal fatto che oggi il gasolio è sceso sotto la soglia di 1,9 euro” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori sulla base dello studio condotto sui dati settimanali resi noti ora dal Mite.

- Advertisement -

“Anche perché, nonostante la caduta dei prezzi di luglio e il ribasso di 30,5 cent del Governo, da quando è iniziata la guerra un litro di benzina costa ancora quasi 9 cent in più, con un rialzo del 4,7%, pari a 4 euro e 38 cent per un pieno da 50 litri, mentre il gasolio è maggiore di oltre 17 cent al litro, con un balzo del 10%, pari a 8 euro e 61 cent a rifornimento” prosegue Dona.

“Rispetto all’inizio dell’anno, la benzina è aumentata del 12,7%, pari a 10 euro e 89 cent per un pieno di 50 litri, 261 euro su base annua, il gasolio è decollato del 19,5%, 15 euro e 46 cent a rifornimento, equivalenti a 371 euro annui” conclude Dona.

Tabella prezzi settimanali carburanti in modalità self service: confronto da inizio guerra

Prezzo - Advertisement - 21/02/2022 (€/1000 litri) Prezzo 25/07/2022 (€/1000 litri) Aumento % Differenza in cent al litro Differenza in euro x pieno da 50 litri Rincaro annuo (in euro) (a) BENZINA 1849,94 1937,48 4,7 8,754 4,38 105,05 GASOLIO 1722,36 1894,46 10 17,21 8,61 206,52

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mite

Tabella prezzi settimanali carburanti in modalità self service: confronto dall’inizio dell’anno

Prezzo 27/12/2021 (€/1000 litri) Prezzo 25/07/2022 (€/1000 litri) Aumento % Differenza in cent al litro Differenza in euro x pieno da 50 litri Rincaro annuo (in euro) (a) BENZINA 1.719,59 1937,48 12,7 21,789 10,89 261,47 GASOLIO 1.585,32 1894,46 19,5 30,914 15,46 370,97

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mite