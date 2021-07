Usa. Biden, 3mln posti lavori da inizio mandato. Festeggia Wall Street

- Advertisement -

AgenPress – “Tre milioni di posti di lavoro da quando è iniziato il mio mandato: il nostro piano economico sta funzionando”. Così Joe Biden celebra su Twitter i nuovi dati positivi sull’occupazione, che registrano per il mese di maggio 850 mila nuovi posti di lavoro.

“La ripresa dell’occupazione non è avvenuta per caso ma è il risultato del piano di salvataggio”, approvato dal Congresso, ha sottolineato il presidente commentando i dati alla Casa Bianca. Secondo Biden però c’è ancora da lavorare per aumentare il numero di americani vaccinati e farli tornare al lavoro.

“La nostra economia registra un progresso storico, all’uscita dalla peggior crisi in cento anni”, ha detto ancora insistendo sul fatto che si tratta di una “conseguenza diretta” della politica di rilancio della sua amministrazione.

Wall Street celebra la ripresa dell’occupazione con nuovi record: l’indice S&P 500 ha guadagnato lo 0,31% a 4333 punti, mentre il Nasdaq e’ aumentato dello 0,35% salendo a 14.576 punti.