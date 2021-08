Usa. California. Referendum per rimuovere il governatore democratico Gavin Newsom

- Advertisement -

- Advertisement - AgenPress – Le autorità elettorali della California hanno confermato che i promotori del referendum (recall) per rimuovere il governatore Gavin Newsom, una delle stelle del partito democratico, hanno raccolto un numero sufficiente di firme, superando il quorum richiesto di 1,5 milioni. Lo riferiscono i media Usa. La consultazione potrebbe svolgersi in autunno.

Newsom, finito sotto accusa in particolare per la gestione troppo restrittiva della pandemia, ha già cominciato da tempo a raccogliere fondi per rimanere al suo posto.

In un recente sondaggio del Public Policy Institute of California , il 53% dei probabili elettori ha dichiarato di approvare il modo in cui Newsom sta gestendo il suo lavoro. Solo 4 probabili elettori su 10 hanno dichiarato che voterebbero per rimuoverlo in un richiamo, mentre il 56% ha dichiarato che voterebbe no e il 5% non è sicuro. Il governatore della California ha detto che sta lavorando il più duramente possibile per riportare i bambini in classe e i californiani al lavoro, bilanciando le persistenti preoccupazioni sulla sicurezza del virus. Lui e il suo team hanno inquadrato il ritiro come uno sforzo da parte dei sostenitori di Trump e degli estremisti di destra per strappare il controllo del governo ai progressisti.

Le valutazioni di approvazione di Newsom sono ancora superiori al 50% e ha fatto un grande sforzo per accelerare le vaccinazioni contro il Covid-19 per accelerare la riapertura dello stato, fissando un obiettivo del 15 giugno per quando spera di revocare tutte le restrizioni sul Covid-19.