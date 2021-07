Usa. Fauci, rischio pandemia di non vaccinati. 50% Paese non immunizzato

- Advertisement -

AgenPress – “Gli Stati Uniti stanno andando nella direzione sbagliata” per quanto riguarda l’aumento dei casi di Covid in particolare della variante Delta. A dichiararlo è stato Anthony Fauci che – parlando alla Cnn – ha sottolineato nuovamente la probabilità che ci sia una “pandemia di non vaccinati”.

“Se si guarda alla curva di crescita dei contagi – ha osservato – si vede che avvengono tra chi non si è vaccinato e questo è un vero problema dato che il 50% del Paese non è pienamente immunizzato contro il Covid”. Un pesante richiamo dell’immunologo che giunge mentre ogni stato dell’Unione, nell’ultima settimana ha registrato più casi di infezione della settimana precedente.