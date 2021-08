Usa. Governatore Cuomo accusato di molestie sessuali. Biden chiede dimissioni

- Advertisement -

AgenPress – “L’inchiesta indipendente ha concluso che il governatore Andrew Cuomo ha molestato sessualmente diverse donne, e così facendo ha violato la legge federale e statale”.

Così la procuratrice generale di New York, Letitiza James, ha confermato la credibilità delle accuse che nei mesi scorsi sono state rivolte al democratico da diverse sue ex collaboratrici. Ed ha anche accusato il governatore ed i suoi collaboratori di aver condotto azioni di rappresaglia contro una di queste donne.

“In particolare – ha continuato la procuratrice in una conferenza stampa -l’inchiesta ha stabilito che il governatore Cuomo ha molestato sessualmente dipendenti ed ex dipendenti dello stato di New York con approcci non voluti e non consensuali e facendo molti commenti offensivi ed allusivi di natura sessuale che hanno creato un ambiente lavorativo ostile per le donne”. In seguito, è stata aperta formalmente un’inchiesta penale.

L’annuncio arriva dopo mesi di inchiesta da parte di due avvocati, Anne Clark e Joon Kim, nominati da James lo scorso marzo quando, dopo l’esplosione delle accuse contro Cuomo, il governatore si era categoricamente rifiutato di dimettersi. Durante la loro inchiesta, Clark e Kim hanno ascoltato 179 persone, tra le quali 11 denuncianti e analizzato 74mila prove, tra le quali documenti, mail, sms, file audio e fotografie.

“Le deposizioni e le prove hanno rivelato un quadro inquietante ma chiaro – ha detto ancora oggi James – l’inchiesta indipendente ha stabilito che il governatore ha molestato diverse donne, alcune giovani”. Nel rapporto vengono dettagliate tutte le denunce di molestie presentate da almeno 11 donne, tra le quale una donna, identificata come “assistente esecutiva #1” che ha denunciato “ripetute violazioni fisiche”, tra le quali abbracci e il tentativo di toccarle il seno sotto la camicia. “Questa inchiesta ha rivelato una condotta che corrode il tessuto stesso ed il carattere del nostro governo statale e getta luce sull’ingiustizia che può essere presente ai livelli più alti del governo”, ha detto ancora la procuratrice sottolineando che niente sarebbe emerso se queste “eroiche e coraggiose donne non si fossero fatte avanti”. James infine ha attaccato Cuomo per aver liquidato queste accuse di molestie come una mossa politica. “Ci sono stati tentativi di minare e politicizzare questa inchiesta – ha affermato – attacchi a me e al mio team che ho considerato offensivi. Ma ancora la nostra attenzione è stata sul coraggio di queste 11 donne e degli altri che si sono fatti avanti e queste accuse sono state provate”.

“Non ho mai toccato nessuno in modo inappropriato. I miei avvocati hanno replicato a tutte le accuse”, ha replicato Cuomo. Il presidente Biden, la speaker della Camera, Pelosi, e il sindaco di New York, De Blasio (che punta a sostituirlo), hanno chiesto a Cuomo di rassegnare le dimissioni. Le prossime elezioni sono in calendario nel novembre 2022.

