Usa. La Nato non ha mai minacciato la Russia. Da Putin pericolosa escalation sul nucleare

AgenPress – In nessun momento la Russia è stata minacciata dalla Nato, afferma il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki, in risposta al presidente Putin che ha messo le forze nucleari russe in “allerta speciale”.

Putin ha accusato “Alti funzionari nei principali paesi della NATO perché si sono permessi di fare commenti aggressivi sul nostro paese, pertanto ordino al ministro della Difesa e al capo di stato maggiore [delle forze armate RF] di mettere in allerta la Forza nucleare dell’esercito russo ”.

“L’abbiamo visto farlo più e più volte. In nessun momento la Russia è stata minacciata dalla Nato, la Russia è stata minacciata dall’Ucraina. Questo è tutto uno schema del presidente Putin e ci opporremo. Abbiamo la capacità di difenderci, ma dobbiamo anche richiamare ciò che stiamo vedendo qui dal presidente Putin”.

Il cambio di atteggiamento di Vladimir Putin sul nucleare costituisce “un’escalation” che rischia di sfociare in un errore di calcolo, afferma un funzionario del Pentagono. “Non solo è un passo non necessario ma è uno di escalation che può rendere le cose molto più pericolose”.