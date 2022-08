Usa. Louisiana, feto senza scatola cranica, viene negato l’aborto. La donna pronta a recarsi nel North Carolina

- Advertisement -

AgenPress – Una donna incinta della Louisiana a cui è stato negato l’aborto – anche se il suo feto è senza scatola cranica ha chiesto che il governatore John Bel Edwards e il legislatore convocassero una sessione speciale per chiarire le limitazioni alla procedura.

Nancy Davis, che è incinta di 15 settimane, ha detto che la prossima settimana si recherà fuori dallo stato per un aborto “medicamente necessario”. Una legge statale attualmente in vigore vieta tutti gli aborti tranne se vi è un rischio sostanziale di morte o menomazione per la donna se continua la gravidanza e nel caso di gravidanze “inutile dal punto di vista medico”. Davis, 36 anni, e da mesi difensori dei diritti dell’aborto hanno criticato la legislazione come vaga e confusa.

Le loro preoccupazioni trovano eco in numerosi altri stati che, come la Louisiana, hanno approvato le cosiddette leggi trigger quando la Corte Suprema degli Stati Uniti ha ribaltato Roe v. Wade, la storica decisione del 1973 che garantisce il diritto costituzionale all’aborto. Circa una dozzina di stati attualmente vietano gli aborti in tutte le fasi della gravidanza, con alcuni che consentono limitate eccezioni come nei casi di stupro, incesto o quando la vita della donna incinta è in pericolo.

“Davis è stata tra le prime donne a rimanere nel mirino della confusione a causa della fretta della Louisiana di limitare l’aborto, ma non sarà certo l’ultima”, ha detto Ben Crump, un avvocato di Davis, durante una conferenza stampa tenutasi sui gradini del Campidoglio dello stato.

A dieci settimane dall’inizio della gravidanza di Davis, i medici del Woman’s Hospital di Baton Rouge hanno diagnosticato al feto che stava trasportando un’acrania, una condizione rara e fatale in cui il cranio del bambino non si forma nell’utero. A Davis è stato detto che se avesse portato la gravidanza a termine e avesse partorito, il bambino sarebbe probabilmente sopravvissuto per un periodo di tempo molto breve, da diversi minuti a una settimana. I medici hanno consigliato a Davis di abortire, ma hanno detto che non avrebbero potuto eseguire la procedura.

“Fondamentalmente, hanno detto che dovevo portare il mio bambino per seppellire il mio bambino”, ha detto Davis. “Sembravano confusi riguardo alla legge e temevano cosa sarebbe successo loro”.

Se un medico pratica un aborto illegale in Louisiana, rischia fino a 15 anni di carcere.

In una dichiarazione rilasciata la scorsa settimana alle testate giornalistiche, la portavoce Caroline Isemann ha affermato che il Woman’s Hospital non è stato in grado di commentare un paziente specifico, ma ha ribadito che la missione dell’ospedale è fornire “la migliore assistenza possibile alle donne” nel rispetto delle leggi e delle politiche statali .

Da allora, l’autore della legge, la senatrice Katrina Jackson, e altri legislatori hanno affermato che la Davis si qualifica per un aborto e che l’ospedale ha “grossolanamente interpretato male” lo statuto. Eppure, in una dichiarazione scritta firmata martedì da Jackson e altre 35 persone, comprese altre nove donne, hanno indicato che molte di loro condividono una fede religiosa che “ci obbligherebbe a portare a termine questo bambino”.

La Davis e i suoi avvocati hanno detto che non incolpano i medici, ma la vaghezza della legge.

“La legge è chiara come il fango”, ha detto Crump. “La situazione di ogni donna è diversa e soggetta a interpretazione, quindi ovviamente i professionisti sanitari non vogliono rischiare la prigione o dover pagare centinaia di migliaia di dollari di multe per aver fatto la chiamata sbagliata. Chi crederebbe sulla parola di qualcuno quando la sua libertà è in pericolo?”

Da quando la nuova legge è entrata in vigore, è in corso una causa intentata da una clinica per aborti a Shreveport e altri. La legislazione è stata a sua volta bloccata e poi applicata mentre la causa si fa strada nei tribunali. L’ ultima sentenza ha consentito l’applicazione della legge. I querelanti che contestano il divieto non negano che lo stato possa ora vietare gli aborti; sostengono che le disposizioni della legge sono contraddittorie e incostituzionalmente vaghe.

Sebbene la Davis non abbia presentato un reclamo o una causa, vuole che i legislatori della Louisiana tengano una sessione speciale per chiarire la legge. La loro prossima sessione regolare è prevista per aprile 2023. E’ pronta a recarsi in North Carolina per poter abortire.

“Immagina quante donne potrebbero essere colpite prima che (i legislatori) tornino in sessione”, ha detto Crump. “Quanti altri Nancy Davis dovranno sopportare l’angoscia mentale e la crudeltà mentale prima che i legislatori chiariscano queste leggi vaghe e ambigue”.