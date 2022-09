Usa. New York restituisce all’Italia 58 opere d’arte rubate per un valore di 19 mln di dollari

I 58 pezzi includono una “testa marmorea di Atena del 200 a. C trafugata dall’Italia centrale, trafficata dall’anello di Giacomo Medici e infine approdata al Met nel 1996” . Ma anche un busto di un uomo in bronzo risalente al I secolo a.C. o d.C., che “era stato trafficato dal mercante d’arte parigino Robert Hecht a un altro mercante in Svizzera prima di essere infine venduto a un individuo in una contea di New York” . Il Console Generale d’Italia, Fabrizio Di Michele, ha elogiato “l’intensa e fruttuosa collaborazione tra le autorità italiane e americane, in particolare con la Procura di New York, per la restituzione delle antichità saccheggiate o trafugate” .