Usa. Pentagono respinge la proposta della Polonia di trasferire aerei da combattimento in Germania

AgenPress – Il Pentagono ha respinto la proposta della Polonia di trasferire i suoi caccia MiG-29 negli Stati Uniti per la consegna in Ucraina, definendola non “sostenibile”, ha detto martedì l’addetto stampa del Pentagono John Kirby.

Il Pentagono è in contatto con il governo polacco sulla questione, ma la proposta della Polonia mostra le “complessità” del trasferimento dei combattenti in Ucraina, ha affermato Kirby nella dichiarazione.

“Semplicemente non ci è chiaro che ci sia una ragione sostanziale per questo”, ha detto Kirby. “Continueremo a consultarci con la Polonia e gli altri nostri alleati della NATO su questo problema e sulle difficili sfide logistiche che presenta, ma non crediamo La proposta della Polonia è sostenibile”.

Martedì scorso, il governo polacco ha proposto di trasferire tutti i suoi MiG-29 alla base aerea di Ramstein dell’aeronautica americana in Germania, secondo una dichiarazione del ministero degli Esteri. Il governo degli Stati Uniti li avrebbe quindi forniti all’Ucraina, ha affermato il ministero. In cambio, la Polonia ha richiesto jet da combattimento usati per sostituire i MiG-29.

Kirby ha affermato che l’idea presentata dalla Polonia era troppo rischiosa, poiché gli Stati Uniti e la NATO cercano di evitare un conflitto diretto tra l’alleanza e la Russia.

Diverse fonti dicono alla CNN che l’amministrazione Biden è stata completamente colta alla sprovvista dall’offerta polacca di fornire agli Stati Uniti la flotta di caccia MiG-29 usati.

L’offerta polacca non era stata discussa con gli Stati Uniti prima di renderla pubblica e nemmeno i funzionari polacchi ne hanno parlato con il Segretario di Stato americano Antony Blinken quando si trovava di recente in Polonia.

I funzionari statunitensi hanno valutato privatamente l’invio di aerei in Ucraina, ma hanno ripetutamente notato le difficili sfide logistiche che ciò avrebbe comportato.

L’annuncio a sorpresa della Polonia complica quella che era già stata una visita ad alto rischio del vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris.

Harris avrebbe dovuto discutere la questione del jet da combattimento mentre era in Polonia, secondo i funzionari. La Casa Bianca aveva precedentemente affermato di essere in discussione con il governo polacco su un piano per la Polonia di rifornire l’Ucraina con i suoi caccia di epoca sovietica e gli Stati Uniti per riempire gli aerei di F-16.

Harris dovrebbe ancora partire mercoledì mattina per la Polonia, ma ora ci sono intense conversazioni all’interno dell’amministrazione su come lavorare con la Polonia per raggiungere una sorta di accordo che consenta ai jet di raggiungere l’Ucraina.