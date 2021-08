Usa. Segnalato un ordigno a Washington, evacuata l’area vicino al Congresso

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – La polizia di Capitol Hill a Washington ha evacuato l’area intorno alla Biblioteca del Congresso dopo la segnalazione di un presunto ordigno esplosivo in un pickup. L’edificio è vicino al Campidoglio e alla Corte suprema. Le forze dell’ordine hanno evacuato anche il Cannon House Office Building. Questa settimana il Congresso è in ferie.

In un tweet la polizia ha avvertito tutti i dipendenti dell’edificio di “stare alla larga da quest’area”. “Questa è un’indagine in corso”, si legge in un altro tweet. “Stiamo monitorando da vicino questa situazione e aggiorneremo questo account non appena avremo informazioni che possiamo rilasciare”. Si teme possa trattarsi di un ordigno attivo.