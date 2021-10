Usa. Trump, attaccato perché ho combattuto contro l’establishment corrotto

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – “Ogni abuso di potere e ogni attacco che mi lanciano è solo perché ho combattuto per te contro l’establishment corrotto. Quello che stanno facendo è un’atrocità e il popolo americano non lo sopporterà”.

Così Donald Trump durante un comizio a Sarasota, in Florida. “Insieme ci riprenderemo la Camera, ci riprenderemo il Senato e salveremo l’America. C’è solo un modo per salvare la nostra nazione. Dobbiamo lavorare per una vittoria a medio termine il prossimo anno. Dobbiamo continuare a lottare come stiamo facendo adesso”.

“La missione per tutti noi qui stasera è preservare l’eredità del 4 luglio 1776 e difendere la nostra libertà dal movimento di sinistra radicale che cerca di cancellare questa data, demolire la nostra eredità e distruggere la nostra amata nazione”. “In soli cinque mesi l’amministrazione Biden ha lanciato un assalto totale a tutto ciò che amiamo e apprezziamo. Biden rappresenta un movimento di sinistra radicale”.