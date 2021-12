Variante Omicron. Ministro Salute tedesco, colpirà i non vaccinati. Covid per bimbi più pericoloso del vaccino

- Advertisement -

AgenPress – “La variante Omicron del Covid contagia anche i guariti e i vaccinati e colpirà in modo particolarmente duro i non vaccinati”.

Lo ha detto il neoministro della Salute tedesco Karl Lauterbach, intervenendo ieri sera a un talk show della ZDF.

Lauterbach ha spiegato che i vaccinati con due dosi, che saranno colpiti da questa variante (oggi presente in Germania solo per lo 0,1% dei casi), pur protetti dal decorso della malattia più grave, “trasmetteranno il virus ai non vaccinati”.

“Nessun bambino sarà messo sotto pressione in Germania per il vaccino anticovid. Né a scuola né dal pediatra”, ha aggiunto. “Nessun bambino che dica al medico di non volersi vaccinare sarà vaccinato. La questione è se sia più pericolosa la malattia o il vaccino. E la risposta è chiara: è più pericolosa la malattia“, ha affermato. E con la variate omicron, la conclusione, i bambini sono anche più spesso contagiati, stando ai dati.

In Germania, dove si è già alle prese con una feroce quarta ondata provocata dalla Delta, che sta mettendo in ginocchio il sistema sanitario di diversi Laender, spaventano i dati arrivati dall’estero sulla forte contagiosità della nuova variante, che potrebbe ulteriormente complicare le cose.

