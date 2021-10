Venezia. Liceo butta banchi a rotelle. Il governo Conte spese 119 milioni di euro per 434mila pezzi

- Advertisement -

AgenPress – Una “bettolina”, imbarcazione da trasporto della laguna veneziana, colma dei famigerati “banchi a rotelle”, destinati a essere smaltiti in discarica. L’immagine è stata diffusa ieri da molti utenti dei social veneziani, e oggi è finita sui quotidiani locali.

A decidere di disfarsi dei banchi è stato un liceo del centro storico lagunare, il “Benedetti-Tommaseo”. Nei giorni scorsi, vista l’impossibilità di utilizzarli, la dirigente ha chiamato una ditta di trattamento rifiuti ingombranti, che ieri ha effettuato il trasporto.

La vicenda è diventata spunto di polemiche di politici locali, tra cui il deputato leghista Alex Bazzaro, in particolare contro l’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e l’ex commissario Covid Domenico Arcuri.

Interpellata dai quotidiani veneti del gruppo Gedi, Azzolina ha risposto irritata: “Chieda alle scuole – dice, riferendosi alla cronista – chi ha voluto e ha chiesto i banchi. Le domande che mi sta facendo indicano che lei è una persona profondamente disinformata. La questione è stata raccontata urbi et orbi, e io non ho più la voglia di rispondere. Non glielo devo spiegare io, deve andare nelle scuole e chiedere. E’ un dramma che facciate ancora a queste domande”.

Per i banchi a rotelle furono spesi 119mila euro, ne furono consegnati 434mila, con un costo medio di 274 euro per ogni banco innovativo (contro i 93 euro per il banco tradizionale monoposto di cui fu fatta una dotazione di 2,1 milioni pezzi alle scuole italiane).

Raffaele Speranzon, capogruppo Fratelli d’Italia in consiglio regionale, ha commentato: “Quel mucchio di banchi destinati al macero fa infuriare: sono stati spesi oltre cento milioni di euro di denaro pubblico, un investimento completamente inutile visto che sono passati direttamente dai magazzini alla discarica. Perché si è insistito tanto per acquistarli, quando tutti si erano dichiarati perplessi, se non esplicitamente contrari? Mi auguro che su questo fatto intervenga la Corte dei Conti: la foto di quella barca piena di banchi da buttare è la testimonianza di un fallimento e di un danno grave per le casse dello Stato, e qualcuno deve prendersene la responsabilità”.