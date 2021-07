Video Grillo. Macina (M5S). “Urlo di dolore di un papà. Bongiorno parla da difensore” o “da senatrice”?

- Advertisement -

AgenPress – Il video di Grillo “è l’urlo di dolore di un papà. Vi vedo molto il lato umano. Quasi nulla di politico”. Ma “doveva essere evitato. Dispiace per quello che è successo, ma riconduciamolo alla sfera privata e lasciamo fuori la politica”. E’ quanto afferma Anna Macina, sottosegretario alla Giustizia per il M5s, intervistata dal Corriere della Sera.

“Sono due giorni che dal Movimento vengono ribaditi alcuni punti fermi. La tutela dell’indipendenza della magistratura e la difesa delle donne dagli abusi. Per noi parlano i fatti: il codice rosso è stato fortemente voluto da noi. Il reato di Revenge porn prima non esisteva. E l’allungamento del termine per la denuncia da 6 a 12mesi nemmeno”. Sarebbe grave, dice poi, utilizzare la vicenda a fini politici. “Non si capisce se Bongiorno parla da difensore” o “da senatrice”.