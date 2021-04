Video Grillo. Migliore, Macina ha violato gravemente i suoi doveri istituzionali

AgenPress – “La sottosegretaria Mancina ha violato gravemente i suoi doveri istituzionali. Attaccare l’avvocato difensore di una donna che denuncia una violenza subita è già di per se un atto deplorevole. Se a ciò si associa la sua attuale funzione di sottosegretaria alla Giustizia, siamo nella più flagrante delle violazioni dei codici comportamentali”.

Lo dichiara il deputato di Italia Viva Gennaro Migliore “L’autorità di governo, più di chiunque altro, non può intimidire un difensore. Dopo l’assoluzione via videomessaggio di Grillo, assistiamo alla aggressione contro un difensore. Non siamo in uno stato autoritario, siamo in una democrazia costituzionale e – conclude – a questo comportamento è intollerabile”.