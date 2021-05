Volo Ryanair dirottato per arrestare oppositore Lukashenko. “Attacchi oltre linea rossa”

AgenPress – Gli “attacchi” contro la Bielorussia hanno superato una “linea rossa”. Lo ha detto il presidente Alexander Lukashenko, dopo le condanne della comunità internazionale per il dirottamento di un aereo di linea Ryanair a Minsk per poter arrestare l’oppositore Roman Protasevich.

“Come avevamo previsto, i malintenzionati esterni ed interni hanno cambiato i metodi di attacco al Paese: hanno attraversato molte linee rosse e hanno superato i confini del buon senso e della moralità umana”.

Immediata la risposta alle dichiarazioni di Lukashenko di Svetlana Tikhanovskaya, candidata all’opposizione alle elezioni presidenziali in Bielorussia del 2020, in collegamento con Bruxelles: “Forzare l’atterraggio a Minsk dell’aereo Ryanair diretto da Atene a Vilnius, per arrestare un giornalista che si trovava a bordo, fa comprendere come il dittatore Lukashenko abbia passato il segno, diventando una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale”. “I bielorussi vivono in questa atmosfera da più di nove mesi. Il mancato rispetto delle libertà e dei diritti umani ha trovato forma emblematica in questo dirottamento. Da agosto 2020 il regime oramai è fuori controllo”, ha continuato Tikhanovskaya, in audizione alla commissione Affari esteri del Parlamento europeo. “La strategia dell’Ue di aspettare e vedere quello che succede non funziona”.