Von Der Leyen elogia il coraggio dell’Ucraina. “Hub umanitario” in Romania. Ritorsioni a Mosca per il gas

- Advertisement -

AgenPress – La presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen ha ribadito il sostegno dell’Unione europea all’adesione dell’Ucraina, affermando che “non c’è dubbio che queste persone coraggiose che difendono i nostri valori con la loro vita appartengano alla famiglia europea”.

Von Der Leyen ha affermato che l’Europa può fornire ai rifugiati ucraini protezione, residenza, accesso al lavoro e all’alloggio, aggiungendo che “non è solo un atto di compassione in tempo di guerra, questo è anche il nostro dovere di europei”.

- Advertisement -

Almeno un milione di rifugiati è fuggito dall’Ucraina nella settimana dall’inizio dell’invasione e “ha attraversato i nostri confini”.

In una conferenza stampa congiunta con il presidente rumeno Klaus Iohannis, Von Der Leyen ha annunciato la creazione di un “centro di protezione civile per l’Ucraina” con sede in Romania per assistere i bisogni umanitari.

Si è anche rivolta alle lunghe file di persone al confine polacco dicendo che “hanno emanato linee guida per la gestione delle frontiere. Questo per semplificare le formalità alla frontiera e consentire così alle persone di trovare un riparo più rapidamente”.

- Advertisement -

Von der Leyen ha affermato che “stiamo fornendo supporto umanitario per far fronte alle conseguenze di questa guerra” e “dispiegheremo almeno 500 milioni di euro dal bilancio dell’UE in assistenza umanitaria e ovviamente ne arriveranno altri. Perché dobbiamo prepararci alle devastanti conseguenze di questa atroce guerra”.

Ha, inoltre, affermato che l’obiettivo dell’UE “è quello di interrompere la capacità del Cremlino di dichiarare guerra ai suoi vicini e ha avvertito di “passi aggiuntivi se la situazione si deteriora sul campo”.

L’UE si sta preparando in caso di “ritorsione” da parte della Russia, lavorando per diversificare le sue forniture energetiche. Von der Leyen ha anche annunciato l’intenzione di collegare l’Ucraina alla rete elettrica europea. “Siamo coinvolti in questo insieme e accompagneremo l’Ucraina in questo processo con determinazione, unità e solidarietà”.

“Ricorderemo sempre la determinazione e il coraggio del popolo ucraino. Sono un’ispirazione per tutti noi”, ha detto prima di aggiungere “Il nostro obiettivo è porre fine a questa guerra”.