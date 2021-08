Voto italiani all’estero, Gregorio Fontana (FI): “modificare legge per eliminare rischio brogli”

- Advertisement -

AgenPress. “Il Segretario della Lega Matteo Salvini oggi ha giustamente sollevato un problema grave e delicato, denunciato più volte da Forza Italia. Noi rivendichiamo con orgoglio che nel 2001 sia stato il Governo Berlusconi a dare il voto agli italiani all’estero.

Non è in discussione questo sacrosanto diritto, troppi però sono stati i casi di gestione opaca del voto operata spesso da organizzazioni di riferimento della sinistra che in molti casi hanno favorito brogli, denunciati e comprovati. Sono circostanze che costituiscono un vulnus alla democrazia e devono far riflettere seriamente sulla necessità di cambiare le modalità di svolgimento del voto all’estero per eliminare rischi di broglio”.

Lo afferma l’Onorevole Gregorio Fontana, Responsabile nazionale organizzazione di Forza Italia.