Wikipedia denuncia infiltrazioni: sette redattori banditi per propaganda pro-Cina

La Wikimedia Foundation ha dichiarato che l'infiltrazione ha minacciato "le stesse fondamenta di Wikipedia".

La fondazione ha bandito sette editori legati a un gruppo della Cina continentale che si sono difesi accusando l’organizzazione di “calunniare senza motivo un piccolo gruppo di persone”. Ad altre 12 persone sono state invece sottratte le utenze di amministratori e ogni loro contenuto sarà ora passato al vaglio prima di ottenere il via libera per la pubblicazione.

I Wikimediani della Cina continentale hanno accusato la fondazione di “calunniare senza fondamento un piccolo gruppo di persone”. Questo caso ha una portata senza precedenti”, ha detto il vicepresidente della fondazione Maggie Dennis, in una nota ai volontari .

I sette ‘infiltrati’ hanno cercato di promuovere “gli obiettivi della Cina, controllando i contenuti e i filtri attraverso i quali potevano essere raggiunti”. Allo stesso tempo, però, Dennis ha specificato di non essere nella posizione di “puntare il dito contro Pechino” né di essere “in possesso di informazioni che porterebbero a farlo”.

