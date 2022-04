Wsj. Consegnati in Ucraina antidoti contro gli effetti di un’arma chimica come il gas sarin

- Advertisement -

AgenPress – Negli ultimi sette giorni, Direct Relief ha consegnato 294 spedizioni di assistenza medica richiesta in 31 stati e territori degli Stati Uniti e in 11 paesi in tutto il mondo , inclusa l’Ucraina.

Le spedizioni contenevano 20,9 milioni di dosi giornaliere definite di farmaci , inclusi DPI, terapie Covid-19, farmaci per il diabete e trattamenti contro il cancro.

In Ucraina, Direct Relief ha spedito farmaci da utilizzare in caso di attacco con armi chimiche : 220.000 fiale di atropina, che possono mitigare gli effetti di un’arma chimica come il gas sarin.

“Direct Relief sta inviando questo farmaco con la speranza assoluta che non si verifichi mai un attacco che ne giustifichi l’uso”, ha spiegato al Wall Street Journal Alycia Clark, direttore farmaci dell’organizzazione che ha sede a Santa Barbara, in California. Le medicine sono state inviate questa settimana. Gli agenti nervini sono considerati alcune delle armi chimiche più letali, secondo l’associazione americana Arms Control Association. Tra i più pericoloso c’è il sarin, liquido incolore, inodore e insapore, che può essere usato per contaminare cibo o ‘acqua o essere rilasciato nell’aria. A seconda di come viene distribuito, può causare vomito e diarrea, fino alla paralisi e alla perdita di conoscenza.

Si tratta dello stesso farmaco distribuito agli operatori sanitari in Siria nel 2017.

Un altro carico di otto tonnellate di aiuti medici è arrivato in Moldova per sostenere il suo sistema sanitario mentre accoglie gli ucraini in fuga dalla guerra. Terapie contro il cancro, farmaci per la salute mentale e terapie respiratorie, tra gli altri farmaci , facevano parte della spedizione richiesta.

I pacchetti medici da campo hanno fatto parte del continuo supporto di Direct Relief all’Ucraina. Contengono oggetti per la cura del triage sul campo di battaglia o ovunque sia necessaria una cura improvvisata.