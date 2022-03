Zelensky. Biden dia un messaggio forte. “E’ una situazione molto seria, non siamo in un film”

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato la controparte statunitense Joe Biden a dare un messaggio forte e “utile” sull’invasione russa dell’Ucraina nel suo discorso sullo stato dell’Unione, in un’intervista esclusiva con CNN e Reuters dal bunker di Kiev in cui ha sta guidando la risposta dei suoi militari.

“E’ una situazione molto seria, non siamo in un film”. “Non sono un’icona, penso che l’Ucraina sia un’icona… L’Ucraina è il cuore dell’Europa, e ora penso che l’Europa veda l’Ucraina come qualcosa di speciale per questo mondo. Ecco perché [il] mondo non può perdere questo qualcosa di speciale. “

Zelensky in precedenza aveva affermato di essere l’ obiettivo numero uno per le forze russe , ma ha deciso di rimanere nella capitale del Paese. Ha discusso i colloqui intrapresi da funzionari ucraini e russi in Bielorussia.

s Zelensky ha ribadito che “l’Ucraina e’ il cuore dell’Europa” e che “l’Europa vede l’Ucraina come qualcosa di speciale per il mondo”. A proposito dei negoziati in Bielorussia tra russi e ucraini il presidente ha spiegato di aver “premuto con forza perché iniziassero”.

Ma, ha sottolineato, “prima di tutto bisogna smettere di combattere, tutti quanti, e ritornare al punto in cui eravamo cinque, sei giorni fa. Ci sono delle priorità, cosa importanti da fare. Se si fanno, vuol dire che si è pronti per la pace, altrimenti si sta solo perdendo tempo”, ha detto Zelensky che alla domanda specifica dell’intervistatore se ritenesse che i colloqui in Bielorussia siano una perdita di tempo ha risposto: “Vedremo”.

