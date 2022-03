Zelensky fa un appello a Biden. “Essere il leader del mondo significa essere il leader della pace”

AgenPress – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky si è rivolto direttamente al presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel suo discorso al Congresso, chiedendogli di essere “il leader della pace”.

“Non vedo alcun senso nella vita se non può fermare le morti. E questo è il mio problema principale come leader del popolo, grandi ucraini e come leader della mia nazione. Mi rivolgo al presidente Biden: tu sei il leader della nazione, della tua grande nazione. Ti auguro di essere il leader del mondo. Essere il leader del mondo significa essere il leader della pace”.

Zelensky ha rinnovato la sua richiesta di una no-fly zone sull’Ucraina nel suo discorso virtuale al Congresso degli Stati Uniti mercoledì, ma ha offerto alternative nel caso in cui questa richiesta non potesse essere soddisfatta.

“Creare una no-fly zone sull’Ucraina, per salvare le persone, è chiedere troppo? Umanitaria, no-fly zone — Qualcosa che la Russia non sarebbe in grado di [usare per] terrorizzare le nostre città libere. Se anche questo fosse così molto da chiedere, offriamo un’alternativa. Sai di che tipo di sistemi di difesa abbiamo bisogno, come 300 e altri sistemi simili.

Sai quanto dipende dal campo di battaglia, dalla capacità di usare gli aerei. Aviazione potente e forte per proteggere la nostra gente , la nostra libertà, la nostra terra”, ha detto ai legislatori statunitensi.

Ha esortato gli aerei che gli Stati Uniti hanno già bisogno di essere nei cieli ucraini, difendendo l’Ucraina mentre l’invasione russa del paese continua.

“Aerei che possono aiutare l’Ucraina, aiutare l’Europa e, sai che esistono e li hai. Ma sono sulla Terra, non nel cielo ucraino. Non difendono il nostro popolo”, ha aggiunto.

Invocando il famoso discorso di Martin Luther King, ha detto: