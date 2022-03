Zelensky, russi bombardano memoriale Shoah a Kiev, 5 morti. La storia che si ripete….

- Advertisement -

AgenPress – “Al mondo: che senso ha dire “mai più” per 80 anni, se il mondo tace quando una bomba cade sullo stesso sito di Babyn Yar? Almeno 5 uccisi. Storia che si ripete…”. Così su twitter il presidente ucraino Zelesky rende noto un attacco russo contro un monumento nei pressi del memoriale di Babi Yar che ricorda lo sterminio di 30 mila ebrei avvenuto durante la seconda guerra mondiale da parte dei nazisti.

La notizia che durante l’attacco russo alla sede delle Tv ucraina a Kyev è stato danneggiato anche un monumento nel memoriale di Babi Yar, ha destato immediata emozione in Israele. I media israeliani citano in merito Andriy Yermak, un consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelenski: “La Russia ha lanciato un attacco missilistico all’area dove si trova il memoriale di Babi Yar. Queste canaglie uccidono la vittime dell’Olocausto per la seconda volta”.

Lo scorso ottobre il Capo dello Stato israeliano Isaac Herzog si era recato in visita a Babi Yar, nell’ottantesimo anniversario del massacro e vi aveva pronunciato un discorso alla presenza del presidente Zelensky.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato Joe Biden a dare un messaggio forte e “utile” sull’invasione russa dell’Ucraina.

“È molto serio… non sono in un film”, ha detto alla CNN Zelensky. “Non sono un’icona, penso che l’Ucraina sia un’icona… L’Ucraina è il cuore dell’Europa, e ora penso che l’Europa veda l’Ucraina come qualcosa di speciale per questo mondo. Ecco perché [il] mondo non può perdere questo qualcosa di speciale. “

Zelensky in precedenza aveva affermato di essere l’ obiettivo numero uno per le forze russe , ma ha deciso di rimanere nella capitale del Paese.

“Hanno deciso di iniziare a parlare della situazione. E io volevo – volevo davvero – e li ho esortati, devi, prima di tutto, tutti devono smettere di combattere e andare a quel punto da dove … è iniziato , cinque, sei — oggi, sei giorni fa. Penso che ci siano cose principali che puoi fare, e questo è [un] momento molto importante. Se li farai e se quella parte è pronta, significa che lo sono pronti per la pace. Se non sono pronti, significa che stai solo, sai, solo… perdendo tempo”, ha detto.