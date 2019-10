Dazi americani, Renzi: “Le scelte di Trump fanno male all’Italia”

Agenpress. I dazi americani sui nostri prodotti alimentari faranno male alla nostra gente, ai nostri agricoltori.

Il sovranismo e il protezionismo sono una sciagura per l’Italia. Perché il modo migliore per difendere i nostri prodotti e i nostri posti di lavoro è vivere in una società aperta, fatta di opportunità non di muri e di dazi.

Le scelte di Trump fanno male all’Italia. Ma anche le scelte dei sovranisti di casa nostra rendono più debole l’economia del nostro Paese. L’Italia ha tutto da guadagnare dalla globalizzazione, alla faccia dei profeti di sventura che sostengono il contrario. Esportiamo bellezza e qualità: chi professa il contrario e chiede protezionismo danneggia il nostro futuro.

E’ quanto ha dichiarato, in una nota, Matteo Renzi.