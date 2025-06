CDP e SACE, 250 milioni di euro a Africa Finance Corporation nell’ambito del Piano Mattei

AgenPress. Un finanziamento da 250 milioni di euro a favore di Africa Finance Corporation (AFC), istituto finanziario multilaterale partecipato da 43 Stati membri africani. È l’accordo siglato da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), SACE e AFC nell’ambito del vertice del Piano Mattei-Global Gateway alla presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen con l’obiettivo di massimizzare il sostegno a progetti infrastrutturali strategici nel Continente.

Nel dettaglio, il finanziamento decennale perfezionato da CDP, con garanzia SACE per l’80% dell’ammontare, si inserisce nell’ambito del Piano Mattei ed è finalizzato a creare un importante corridoio economico nell’Africa australe, generando al contempo opportunità per la filiera italiana nel settore delle infrastrutture e della componentistica di impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili per la realizzazione del Lobito Railway Corridor, la linea ferroviaria di interscambio commerciale che attraverserà l’Angola, fino ai confini con lo Zambia e la Repubblica Democratica del Congo.

Il finanziamento a lungo termine consolida la partnership strategica di AFC con CDP e SACE, rafforzando al contempo il suo mandato di mobilitare capitali di alta qualità a lungo termine a sostegno della realizzazione di infrastrutture sostenibili in tutta l’Africa.

“Cassa Depositi e Prestiti conferma il proprio ruolo di partner strategico nel sostegno a progetti infrastrutturali ad alto impatto sociale ed economico in Africa. Con questo finanziamento – afferma Dario Scannapieco, Amministratore Delegato di CDP – rafforziamo le relazioni commerciali e tecnologiche tra Italia e Africa, valorizzando talento e innovazione. Siamo convinti che investire in progetti strategici non solo crei nuove opportunità per le nostre imprese, ma contribuisca anche a costruire legami duraturi e condivisi in grado di favorire la crescita e il benessere delle comunità locali”.

“Siamo fieri di poter contribuire al coinvolgimento delle imprese italiane dell’indotto dei trasporti e della logistica nella realizzazione di un grande progetto strategico come quello del Lobito Railway Corridor, nell’ambito del Piano Mattei – ha dichiarato Alessandra Ricci, Amministratrice Delegata di SACE – Questa collaborazione conferma l’impegno di SACE a promuovere nuove connessioni per le imprese italiane che vogliono diversificare il proprio export costruendo e cogliendo nuove opportunità di crescita”.

“La nostra partnership con CDP, ulteriormente rafforzata dalla garanzia di SACE, esemplifica la potenza della finanza mista nello sbloccare capitali per lo sviluppo delle infrastrutture in Africa – ha commentato Banji Fehintola, membro del Consiglio di Amministrazione e responsabile dei servizi finanziari di AFC – Il Corridoio di Lobito è un progetto di trasformazione che aprirà nuove rotte commerciali per le risorse, sosterrà l’industrializzazione regionale e rafforzerà la posizione dell’Africa nelle catene globali del valore, garantendo al contempo una crescita inclusiva a lungo termine”.

Nota informativa – Linea ferroviaria Corridoio di Lobito:

La linea ferroviaria sarà lunga approssimativamente 830 km e collegherà Chingola in Zambia a Luacano in Angola con il fine di facilitare i trasporti di prodotti agricoli, minerali e beni di consumo. Le maggiori opportunità per la filiera italiana nella regione si ravvisano in settori quali energia, rinnovabili, trasporti e logistica.