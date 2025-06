Istat: sale fatturato industria, +1,5% su mese

AgenPress. Secondo i dati resi noti oggi dall’Istat, il fatturato dell’industria ad aprile sale dell’1,5% sul mese precedente e dell’1,1% su base annua.

“Dati altalenanti! E’ positivo che, come già accaduto a gennaio, anche in aprile sia sia tornati in territorio positivo, ma è evidente che dopo cali tendenziali durati ininterrottamente per 21 mesi consecutivi, da aprile 2023 a dicembre 2024, non sia una gran consolazione. Se si analizzano gli indici nei dati corretti per gli effetti di calendario ci si accorge che in aprile 2024 vi era stato un vero e proprio tracollo rispetto a marzo 2024, da 122,5 a 110,2. Scontato, quindi, che ora, rispetto a quel precipizio, si salga dell’1,1%, ma non è che per questo si possa cantare vittoria o essere felici” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando il dato Istat sul fatturato.

“Anche per i dati destagionalizzati il discorso è identico. Secondo il nostro studio, se in aprile il fatturato sale dell’1,5% sul mese precedente, è comunque inferiore sia rispetto a febbraio 2025 (-0,1%) sia rispetto a gennaio 2025 (-0,5%). Insomma, dovremmo attendere i prossimi mesi per capire se vi è davvero un’inversione di tendenza o si tratta solo di rimbalzi tecnici” conclude Dona.

Tabella: Fatturato dell’industria (dati destagionalizzati)

FATTURATO Interno Estero Totale Differenza % Apr 2025 – Gen 2025 -0,7 -0,3 -0,5 Differenza % Apr 2025 – Feb 2025 0,6 -1,5 -0,1 Differenza % Apr 2025 – Mar 2025 1,9 0,7 1,5

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su elaborazione dati Istat