Giustizia/nomine. Insediato al Tribunale di Viterbo il Comitato per le Pari Opportunità

Agenpress – Finalmente, anche il secondo Tribunale più grande del Lazio ha il proprio Comitato per le Pari Opportunità.

In seno al COA del Foro veliterno, si è insediato qualche giorno fa, l’11 dicembre, per la prima volta il Comitato Pari Opportunità, composto da nove donne e sei uomini, salutato dalla

Presidente del Consiglio dell’Ordine, Avv. Lia Simonetti, con i migliori auspici di buon lavoro e di proficua collaborazione.

Il Comitato nasce in attuazione della Legge n. 247/2012 di riforma forense che, all’art. 25 punto 4, ne ha previsto la costituzione. Il COA di Velletri ha risposto al dettato legislativo,

promuovendone l’elezione mosso dalla necessità, sempre più urgente, di un effettivo impulso alle politiche di pari opportunità. Le funzioni che il Comitato è chiamato a svolgere sono,

infatti, quelle volte alla prevenzione, al contrasto e alla rimozione dei comportamenti discriminatori sul genere e di ogni ostacolo che limiti, di diritto e di fatto, la parità e

l’uguaglianza sostanziale, nello svolgimento della professione forense.

I neo eletti Consiglieri manifestano l’importanza della norma istitutrice del C.P.O., che non deve esser vista solo nell’ottica della tutela del genere uomo/donna, bensì di qualunque

condizione di disparità o discriminazione, strumento di tutela sociale ad ampio raggio in difesa delle fasce più deboli della Nostra Società, con mirata e particolare attenzione ai minori, molte

volte, coinvolti nei contenziosi giudiziari familiari.

Il Comitato lavorerà per la sensibilizzazione, sia a livello locale che nazionale, nel pieno confronto con gli altri Comitati e Organi Istituzionali, rimuovendo ogni ostacolo che limiti di

diritto e di fatto la parità e l’uguaglianza sostanziale nello svolgimento della Professione Forense

e non solo.

Il Comitato Pari Opportunità di Velletri.

Nelle persone della Presidente: Avv. Rosaria Patrizia La Rosa, del Segretario: Avv. Alessio Mazzocchi e i Consiglieri: Avv. Alessia Acchioni, Avv. Francesco Bruschini, Avv. Teresa

Capasso, Avv. Paolo Catese, Avv. Patrizia Fede, Avv. Chiara Fiore, Avv. Daniela Folliero, Avv. Alberto Galieti, Avv. Arnaldo Melaranci, Avv. Giuseppina Moronese, Avv. Alessia Sabene,

Avv. Daniela Segnalini, Avv. Gianluca Tartaglione.