Regione Veneto: i costi di riparazione degli ausili per i disabili non sono più a carico dell’utente

AgenPress. Questa grande vittoria è stata possibile grazie alla mia testardaggine e alla collaborazione di tutte le testate giornalistiche e trasmissione che hanno dato voce alla vicenda, non dimentico i consiglieri regionali della Regione Veneto e voglio ringraziare il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia e l’assessore alla sanità Manuela Lanzarin e dirvi che se ho tanto insistito è perché sapevo che se si faceva squadra l’obiettivo si poteva raggiungere e come avete visto non mi sbagliavo.

Ora dobbiamo fare un ulteriore passo avanti, dobbiamo far sì che anche nel resto d’Italia i costi di riparazione degli ausili non siano a carico degli utenti, per reggere anche questa parte della battaglia c’è bisogno della collaborazione di tutti, perché non dobbiamo mai dimenticare che tutti siano importanti.

Vi chiedo, per favore di segnalarmi le vostre storie e se vi hanno fatto pagare il costo di riparazione degli ausili, non sarà facile, ma cercheremo di raggiungere l’obiettivo.

Mi raccomando, scrivetemi a: raccontalatuastoria@lucafaccio.it

Vi ringrazio tutti e vi abbraccio.

Luca Faccio