Fca-Psa: Capone (UGL): “Lavoratori nel Cda aziendale, principio fondante dell’UGL per modernizzare aziende”

Agenpress. “E’ un segnale di grande sviluppo economico e sociale la presenza di due membri in rappresentanza dei lavoratori all’interno del Cda del nuovo gruppo Fca-Psa. La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese è uno dei principi fondanti dell’UGL fin dagli anni Cinquanta e rappresenta una delle battaglie più importanti portate avanti dal sindacato, in quanto fattore strategico e elemento di inclusione”.

Lo ha dichiarato in una nota Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito alla firma del ‘combination agreement’ sulla fusione tra Fca e Psa. “Auspico che questo modello partecipativo di coinvolgere nelle scelte aziendali i lavoratori sia d’esempio per altre realtà italiane, non solo per modernizzare l’assetto aziendale e restare al passo con i tempi ma anche per incrementare la produttività e la qualità del lavoro.”