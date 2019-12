Taglio parlamentari. Ecco chi ha firmato. Salvini, scelta migliore. Conte, non influenzerà il governo

Agenpress – Sono 64 i senatori che hanno firmato per il referendum, Garavini, Nencini (Italia Viva), Grassi, Urraro (Lega), Giarrusso, Di Marzio, Maricotti (M5S), Nannicini, Verducci, Rojc, Rampi, D’Arienzo, Giacobbe, Pittella (PD).

Serafini, Cangini, Dal Mas, Masini, Caliendo, Moles, Causin, Minuto, Fantetti, Pagano, Rizzotti, Binetti, Stabile, Schifani, Mallegni, Sciascia, De Siano, Carbone, Caligiuri, Cesaro, Saccone, Vitali, Lo Nardo, Messina, Craxi, Berardi, Perosino, Alderisi, Paptheu, Barboni, Fazzone, Biasotti, Aimi, Giro, Modena, Malan, Gasparri, De Poli, Pichetto, Fratin, Paroli (tutti di Forza Italia),

Martelli, De Falco, Nugnes, Fattori, Bonino, De Bonis, Buccarella, Merlo, Cario, – Rubbia (Senatore a vita) (tutti Misto)

” Il referendum sul taglio dei parlamentari influenzerà l’azione di governo? “Sono percorsi istituzionali, non influenza e non può influenzare la nostra agenda”, ha detto Giuseppe Conte. “Abbiamo tante cose da fare, io giorno dopo giorno lavoro per risolvere i problemi del Paese”.

“Sono d’accordo sui referendum in generale, ho votato quella riforma, ho letto poco fa che sono state raggiunte le firme sufficienti di parlamentari per indire quel referendum. Quando i cittadini confermano o smentiscono una riforma approvata dal Parlamento secondo me è sempre la scelta migliore”, ha detto Matteo Salvini.

“Fratelli d’Italia ha votato a favore del taglio del numero dei parlamentari, sia alla Camera che al Senato”, ha commentato Giorgia Meloni, precisando che “il nostro contributo è stato decisivo per approvare questa riforma attesa da anni dai cittadini. Manterremo la nostra coerenza anche in caso di referendum confermativo e annunciamo, sin da ora, che chiederemo agli italiani di andare alle urne e votare sì”.