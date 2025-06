Romano (NM): “Desertificazione bancaria. Ultimo caso a Salina. Fenomeno preoccupante. Intervenga ministro Giorgetti”

AgenPress. ‘Da diversi anni segnalo a più riprese il processo di desertificazione bancaria nel Paese. In Italia nel solo 2023 hanno chiuso 826 sportelli (dati First Cisl) ma si tratta di un fenomeno che non accenna a diminuire nel silenzio degli organi competenti. Le banche guardano soltanto ai profitti e a ridurre i costi, a ottimizzare i profitti e a ridurre i servizi per il territorio.

L’ultimo caso è quello della filiale del Comune di Malfa (isola di Salina) dove Banca Intesa ha annunciato la remotizzazione dei servizi, preludio alla chiusura dello sportello. Una dinamica che ben conosciamo e che viene messa in campo da tutti gli istituti di credito, nessuno escluso. Il fenomeno della desertificazione bancaria causa l’impoverimento del territorio e priva gli utenti di servizi essenziali. Viene meno cosi la coesione economico-produttiva e sociale di un’area. Aumenta progressivamente il numero di persone che non hanno accesso ad una filiale nel comune di residenza: sono 362 mila in più rispetto ad un anno fa.

Sono oltre 6 milioni, invece, gli italiani residenti in comuni nei quali è rimasto un solo sportello e che rischiano di trovarsi a breve esclusi dai servizi bancari primari. Il 41,5% dei comuni italiani, circa 3.300, non ha più sportelli bancari sul suo territorio. La desertificazione è avanzata negli ultimi anni con sempre maggiore rapidità: tra il 2015 e il 2023 il 13% dei comuni italiani ha visto chiudere l’ultima filiale. Sempre in tema di banche

Noi Moderati ha presentato una proposta di legge di cui sono il primo firmatario che prevede l’istituzione di un conto corrente di base per tutti coloro che ne facciano richiesta, con l’obbligo per le banche di non chiuderlo se con saldi attivi e solo in presenza di gravi documentati motivi. Il conto corrente bancario oggi è un imprescindibile strumento di cittadinanza attiva, da garantire a chiunque perché indispensabile per la sopravvivenza nel ciclo economico e sociale del paese e gli sportelli bancari sono presidio di crescita e sviluppo del territorio. Chiederò un intervento del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti affinché intervenga per contrastare questo fenomeno che penalizza pesantemente il sistema Paese’.

E’ quanto dichiara, in una nota, l’On. Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati.