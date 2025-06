Silvestri (M5S): “Governo senza coraggio, pronto a spendere 100 miliardi in armi. Da Meloni viaggio da Trump per comprarne altre”

AgenPress. “La posizione della Spagna sul 5% di spesa militare è chiara: se hai coraggio, ti opponi. Altrimenti fai come il governo italiano, che quel coraggio non ce l’ha”.

Così il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Francesco Silvestri, intervenendo alla trasmissione Battitori Liberi su Radio Cusano Campus.

Silvestri ha criticato la premier Meloni per la linea adottata in sede europea sulla spesa militare: “Noi vorremmo che la Meloni trattasse per il suo Paese, per evitare di far spendere 100 miliardi in dieci anni. Ma se hai un Ministro della Difesa che prima, per lavoro, trattava armi, è evidente che ci sia un conflitto d’interessi. Non lo sto accusando, ma è evidente che una persona del genere sia influenzata dal suo percorso professionale”.

Il parlamentare pentastellato ha poi puntato il dito sull’aumento dell’import di armamenti: “Abbiamo quintuplicato l’importazione di armi da Israele quest’anno. Cinque volte in più. E allora non mettiamola sul piano etico rispetto al gas russo. Noi diciamo: in tempo di pace si possono riprendere gli accordi con la Russia. E in parte, silenziosamente, lo stiamo già facendo. Ma Bruxelles continua a dire che nemmeno in caso di pace ci saranno nuovi rapporti commerciali con Mosca”.

Infine, un affondo sulla visita della presidente del Consiglio negli Stati Uniti: “Il viaggio della Meloni da Trump? È servito per dirgli: ti compro gas, ti compro più armi, e investo 10 miliardi nelle tue industrie. Poi lei si vanta pure che Trump le ha fatto i complimenti. Ci credo: gli ha portato in dote 40 miliardi”.