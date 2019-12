Asta, un successo la festa di natale e le iniziative per la tutela degli animali

Agenpress. Più di 150 foto ricevute per il concorso dedicato agli anziani e agli animali dal titolo “Metti i nonni nella foto”; 13 prenotazioni per l’adozione di un gatto e 8 richieste di cani in cerca di una famiglia; 4 anziani che hanno dato la propria adesione per partecipare come volontari al progetto “Dopo di me”; oltre 200 presenze tra soci e pubblico coinvolto e interessato. Sono solo alcuni dei numeri della festa organizzata domenica dall’Asta – Associazione Salute e Tutela degli Animali – per sensibilizzare i cittadini su alcune attività in difesa degli animali.

Momento clou della festa è stata la premiazione dei vincitori del concorso “Metti i nonni nella foto”. La giuria ne ha selezionate sei (primo, secondo e terzo premio e tre categorie speciali: Simpatia, Tenerezza e Premio della Critica). La presidente dell’Asta Susanna Celsi ha consegnato ai vincitori un buono gratuito per visite e prestazioni veterinarie per i propri animali.

Nella foto vincitrice nonna Vita è ritratta nella sua cucina mentre prepara le orecchiette fatte in casa, con l’assistenza dei suoi due cani di taglia grande Alice e Sofia molto “interessati” ai preparativi. Ha ritirato il primo premio il nipote che ha raccontato: “per mia nonna la pasta fatta in casa rappresenta un rito e, nonostante i suoi 97 anni, non salta una sola domenica sempre in compagnia dei suoi amati amici a 4 zampe”.

Il pubblico ha apprezzato e applaudito tutte le foto: nonna Luisa elegantissima sulla sua sedia a rotelle con il cane Flipper (secondo premio); nonna Santina che dorme beata con il suo Pachino (terzo premio); nonno Libero che se la ride con i suoi 4 cani sul divano (premio simpatia); la bisnonna Angela con il gatto rosso Pippo di 20 anni (premio tenerezza) e infine una bellissima foto in bianco e nero con un anziano che condivide un momento di tristezza e profonda complicità con il suo cane (premio della critica).

Presenti alla festa anche le guardie zoofile del Nogra (Nucleo Operativo della Guardia Rurale Ausiliaria) e la delegata del Sindaco per le Politiche degli Animali di Roma Capitale Loredana Pronio che ha voluto ribadire tutto il suo “rispetto e la sua vicinanza all’Asta, da sempre impegnata per la tutela degli animali e in progetti sociali importanti per la città”.