Manovra. Pella (FI): ” 17mo voto di fiducia: vergogna. Compressione esame Camera non dà opportunità di confronto migliorativo”

Agenpress – La grande compressione dell’esame parlamentare della Legge di Bilancio, in particolare alla Camera, e la mancanza di un opportuno confronto richiedono, e consentono, adesso solo una mera ma attenta verifica dei contenuti del provvedimento. Si tratta, intatti, del 17esimo ricorso al voto di fiducia, l’ultimo dei quali per il provvedimento più importante dell’anno, senza comunque dimenticare il decreto fiscale o il piano clima.

Mi auguro vivamente che il Governo e i gruppi politici da cui é composto, i quali si sono dimostrati più eterogenei che compatti, trovino il modo di discutere costruttivamente su quanto avvenuto e assicurino per il futuro condizioni adeguate di esame e di confronto. Web tax, Plastic tax, Robin tax , lotta all’evasione, micro tasse, tasse appostate e poi rimandate… non é stata data alla Commissione e all’Aula la possibilità di discuterne, si é svolto tutto nei contorni di un maxi emendamento del Governo a sé stesso.

Dovremmo essere voce autorevole all’interno della dimensione europea in cui giochiamo il nostro ruolo di Paese fondatore e guida, invece si ha l’impressione che, per rincorrere scadenze e mance, si abdichi al ruolo che una Repubblica parlamentare come l’Italia attribuisce, per Costituzione, alle Camere.