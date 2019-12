Rivoluzione Animalista: “Meloni si dissoci da vignetta Berlato”

Agenpress. “Condanniamo con forza l’orribile e scioccante vignetta pubblicata dal capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale del Veneto Sergio Berlato, contro “le signorine animaliste e le vegane” la notte di Natale. Una immagine scandalosa, con un messaggio sessista inopportuno e per nulla simpatico, che Rivoluzione Animalista ha intenzione di denunciare nelle opportune sedi.

Sergio Berlato, inoltre, non appare per nulla dispiaciuto per quanto accaduto, anzi continua a difendere l’indifendibile, minacciando querele. Un comportamento imbarazzante, quello del consigliere regionale del Veneto, che ci auguriamo non passi inosservato agli occhi della leader FdI, Giorgia Meloni: auspichiamo, in tal senso, che la Meloni si dissoci da quella vignetta offensiva ed emetta un provvedimento di espulsione dal partito nei confronti di Sergio Berlato. Sarebbe un segnale di buon senso e vicinanza verso i milioni di animalisti italiani”.

Così, in una nota, il segretario nazionale del partito politico “Rivoluzione Animalista”, Gabriella Caramanica.