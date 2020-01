On. Librandi (IV): Revoca concessione Autostrade, Di Maio lancia il sasso e nasconde la mano

Agenpress. Dopo mille ripensamenti è proprio nel Milleproroghe che Di Maio vuole dare il via alla revoca delle concessioni di Autostrade. Esattamente come l’ex Ilva siamo di fronte ad una politica che lancia il sasso e nasconde la mano.

Se saltano le concessioni il primo effetto collaterale sarà proprio quello della perdita di tanti posti di lavoro. La vicenda del ponte Morandi è proprio in questo modo che viene strumentalizzata; eliminata la prescrizione i 5 stelle non hanno lo stesso fiducia nella giustizia?

Il Milleproroghe è la soluzione per un problema che i cittadini non hanno chiesto di risolvere e per convincerli adesso promettono anche pedaggi più bassi dopo la revoca. Ovviamente non sarà così e un blitz come questo mette a repentaglio la crescita e lo sviluppo del Paese.

Così l’on Gianfranco Librandi di Italia Viva.