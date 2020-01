Ex Ilva. Paolo Capone, Leader Ugl: “Proroga dell’altoforno 2 segnale importante. No ad ulteriori esuberi”

Agenpress. “La proroga all’uso dell’Altoforno 2 è un segnale importante volto a salvaguardare la produzione e i posti di lavoro. Il blocco dell’impianto avrebbe aggravato una situazione di per sé critica”.

Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, a seguito della pronuncia del Tribunale del Riesame di Taranto che ha accolto il ricorso presentato dai commissari dell’ex Ilva, disponendo la proroga all’uso dell’altoforno 2 per i lavori di messa in sicurezza. “Mi auguro che il piano industriale di ArcelorMittal tenga in considerazione la decisione dell’autorità giudiziaria. La priorità è garantire i livelli occupazionali. No ad ulteriori esuberi”.