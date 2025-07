Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Trump, maggior cautela nei discorsi”

AgenPress. “Sono convinto della buona fede del Presidente degli Stati Uniti Trump, ma quanto avvenuto di recente in un discorso pubblico, deve far riflettere. Per censurare il fenomeno degli extraprofitti bancari e lo strapotere della finanza, Trump ha usato il vocabolo “shyloks” che vuole dire “ebrei usurai”. In poche parole egli ha usato questo discutibile aggettivo per bacchettare l’attuale sistema.

Non mi sembra sensato fare come accade generalizzazioni e non risponde al vero che tutti gli ebrei siano usurai. In questo modo favoriamo l’antisemitismo e i vecchi stereotipi degli ebrei. Tra l’altro proprio la Legge ebraica nel Deuteronomia invita a non applicare usura.

Quel che preoccupa è la leggerezza con la quale Trump si esprime e il rimedio scelto è più grave del male: “mi scuso perchè non sapevo il significato del termine”. Ma nell’era della intelligenza artificiale non ci sta nessuno che corregga o riveda i suoi testi? Che cosa accadrà nel caso di insulti a personaggi o leader meno …tolleranti?”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.