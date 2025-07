La Germania valuta acquisto di Patriot dagli Stati Uniti per distribuirli in Ucraina

AgenPress. Il governo tedesco sta valutando la possibilità di acquistare sistemi Patriot dagli Stati Uniti per distribuirli in Ucraina. Tuttavia, la loro consegna richiede l’approvazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

La Germania potrebbe finanziare due sistemi Patriot, sebbene la loro consegna sia ancora soggetta all’approvazione dell’amministrazione statunitense sotto la presidenza di Donald Trump. I missili Patriot sono considerati cruciali per proteggere l’Ucraina dagli attacchi aerei russi e Kiev ne possiede attualmente solo quattro.

L’Ucraina ha inizialmente tentato senza successo di acquistare ulteriori sistemi Patriot direttamente dagli Stati Uniti, per poi rivolgersi a Berlino. Il governo tedesco ha inoltrato la richiesta per due sistemi al Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth diverse settimane fa, ma non è ancora chiaro se le restrizioni statunitensi recentemente imposte sulle forniture di missili dall’Ucraina possano ostacolare anche questo potenziale accordo.

Secondo quanto riferito, la sospensione delle forniture di armi statunitensi sarebbe stata discussa anche in una riunione del gabinetto del governo tedesco, dove si è stabilito che le armi interessate non potevano essere sostituite a breve termine. Ciononostante, la Germania e altri partner europei stanno valutando l’approvvigionamento di sistemi Patriot dai propri stock.

Gli esperti di sicurezza temono che gli attacchi aerei russi in corso siano deliberatamente mirati a esaurire l’arsenale di missili Patriot dell’Ucraina, e la decisione degli Stati Uniti ha ulteriormente aggravato la situazione. A Berlino si teme persino che le attuali capacità di difesa non siano sufficienti a respingere gli attacchi.