Attacco iraniano: Donald Trump, nessun americano è rimasto ferito

Agenpress. Il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump in merito all’attacco iraniano a basi militari statunitensi in Iraq ha dichiarato: “Nessun americano è rimasto ferito. Solo piccoli danni, ma i nostri soldati sono rimasti incolumi“.

“Finché io sarò presidente, l’Iran non avrà mai l’arma nucleare“, – aggiunge – . “Il generale iraniano Soleimani, ucciso in un raid Usa, era “il maggior terrorista mondiale“. “Tutte le opzioni restano sul tavolo per contrastare la minaccia iraniana. Abbandonino le ambizioni nucleari e il terrorismo“.