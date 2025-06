Europa Radicale: “Orbán mente: quel 95% contro l’Ucraina è pura propaganda”

AgenPress. “Viktor Orbán sostiene che il 95% degli ungheresi sia contrario all’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea. È una dichiarazione grave, che serve a giustificare l’isolazionismo dell’Ungheria in sede europea. Ma quella cifra non rappresenta affatto la volontà del popolo ungherese: è il prodotto di una consultazione manipolata, senza alcun controllo indipendente o valore statistico reale.”

Lo dichiarano Chiara Squarcione e Federica Valcauda di Europa Radicale, presenti a Budapest in occasione della settimana del Pride.

La consultazione nazionale promossa dal governo ungherese ha coinvolto poco più di 2 milioni di cittadini su circa 8 milioni di aventi diritto. “Orbán omette un dettaglio fondamentale: il 75% della popolazione non ha risposto. Quel 95% di ‘no’ rappresenta, in realtà, meno di un quarto del Paese. Spacciare un risultato del genere per ‘volontà popolare’ è propaganda.” Inoltre, la legittimità non solo del risultato ma dello strumento stesso è fortemente dubbia, non essendo presenti meccanismi di controllo e certificazione del voto e non c’è alcun controllo sulla natura delle fonti da cui provengono i dati forniti dal governo.



Secondo le due militanti radicali , si tratta dell’ennesimo strumento di legittimazione fittizia usato dal governo ungherese: “Una manovra costruita per trasformare una minoranza attiva in una maggioranza apparente. Per ostacolare l’Ucraina, dividere l’Unione e raccontare all’esterno una realtà che non esiste.”

Durante la loro permanenza a Budapest, Squarcione e Valcauda hanno segnalato anche la presenza diffusa di manifesti governativi che invitano apertamente a votare contro l’adesione dell’Ucraina.