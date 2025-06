Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Trump studi la storia”

AgenPress. “Ho letto l’imprudente dichiarazione del Presidente Usa Trump il quale ha paragonato il bombardamento sull’Iran a quello di Hiroshima. Trump dovrebbe prima di tutto studiare la storia e poi calibrare il contenuto delle sue affermazioni che risultano offensive ed irrispettose per i tanti morti e lutti. Spiacevolmente la comunità internazionale non trova la forza per contraddirlo essendo sotto lo schiaffo dei dazi e dei continui rinvii e annunci.

Piuttosto in tutto questo sorprende ma sino ad un certo punto il ruolo tutto sommato blando degli organismi internazionali. In quanto al sollecitato aumento della spesa in armamenti, sempre su input di Trump, non sarebbe il caso di ripensarci e destinare quei soldi ad urgenze come welfare, giustizia e sanità?”:

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana e responsabile del dipartimento salute della DC Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.