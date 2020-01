L’opinione di Roberto Napoletano. L’Italia si salva con il sistema Paese

Agenpress – Bisogna dirlo una volta per tutte. Non se ne può proprio più di sentire ripetere che quando gli altri crescono noi cresciamo meno e quando gli altri vanno male noi andiamo peggio e, quindi, qualcosa di strutturale ci deve essere. Poi si comincia con l’elenco: la burocrazia, la pressione fiscale, il problema della giustizia eterna, e così via domandandosi senza mai rispondere.

Non vorremmo deludere nessuno e siamo certi che i tre elementi indicati delimitano i confini del ritardo competitivo italiano, ma dentro c’è il problema sistemico che solo la miopia degli analisti e l’incoscienza di chi ci governa impediscono di vedere.

L’unico problema irrisolto che dà la risposta esaustiva a quell’affannarsi di domande retoriche e assorbe la questione strutturale italiana si chiama Mezzogiorno. Venti e passa milioni di persone che hanno un reddito pro capite pari a poco più della metà di quello del CentroNord.

