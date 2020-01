Prescrizione. Radicali: legge Bonafede mina stato di diritto

Agenpress. “Quella di Buonafede è una legge giustizialista che lede lo stato di diritto, esponendo i cittadini al ‘fine processo mai’: la previsione di misure correttive o una successiva riforma della giustizia non sono solo illogiche, ma anche dannose. Per ridurre il peso della lentezza dei processi occorre intervenire a monte e in modo organico, depenalizzando i reati minori, promuovendo i riti alternativi, utilizzando in modo più efficiente le risorse disponibili.

Agire in ordine inverso, partendo da una misura che ha come effetto quello di minare i diritti dei cittadini e di allungare i tempi della giustizia, per poi cercare di correre ai ripari con interventi successivi, è inaccettabile.

Il nostro è un no senza se e ma” dichiara l’avvocata Giulia Crivellini, Tesoriera di Radicali Italiani.