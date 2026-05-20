Strutture residenziali per detenuti, il 21 maggio presentazione del Regolamento

AgenPress. Giovedì 21 maggio, ore 11, presso la Sala Livatino del Ministero, si terrà la conferenza stampa di presentazione del “Regolamento recante le disposizioni in materia di strutture residenziali per l’accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti”, alla presenza del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

Il provvedimento non prevede sconti di pena o liberazioni anticipate allargate, ma un rafforzamento del sistema delle misure alternative sottoposte al vaglio della Magistratura di sorveglianza, solo per detenuti vicini al fine pena e non pericolosi, già in possesso dei requisiti previsti dall’attuale normativa.

Il progetto punta su percorsi concreti di formazione, lavoro e reinserimento, attraverso programmi rieducativi svolti in strutture sicure e autorizzate, con l’obiettivo di completare il percorso di esecuzione penale, senza sconti e garantendo la certezza della pena, riducendo altresì il rischio di recidiva.